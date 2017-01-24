﻿盆骨多處骨折 筋腱嚴重拉傷 華仔勢停工九個月：我會快快的好起來

劉德華上周二於泰國拍攝廣告時發生墮馬意外，翌日隨即乘醫療專機返港就醫。仍在養和醫院留醫的華仔，昨晨分別透過經理人公司及官網「華仔天地」，向外透露傷勢已穩定，惟盆骨多處骨折，筋腱肌肉嚴重拉傷，需留院6至8星期；並估計需6至9個月進行復健，華仔又承諾「我會靜靜的休養，快快的好起來」！本報記者 圖：資料圖片



劉德華於泰國發生墮馬意外，至今已一星期，連日來外界均相當擔心他的傷勢及治療進度。眼見好友、粉絲憂心忡忡，華仔昨晨透過其經理人公司及官網「華仔天地」，分別向各界及粉絲交代傷勢的最新進展。



「讓家人憂心了」



兩篇聲明內容大致相若，均表示華仔因墮馬致盆骨受傷，出現多處骨折，筋腱肌肉嚴重拉傷，需留院約6至8星期，換言之華仔今個農曆年要在醫院度過。聲明續透露，醫生估計華仔需6至9個月恢復，他亦會遵從醫務團隊會診的建議，也謝謝各界關心，願大家一起祝福華仔早日康復。至於向來甚疼惜粉絲的華仔，就於官網上留言「報平安」，並以「讓家人憂心了」為題，又貼心地向粉絲表示「我知道你們的痛不會比我的小和少！我會靜靜的休養，快快的好起來！」



連日來甚擔心華仔傷勢的粉絲，紛紛留言祝福偶像早日康復，有粉絲表示：「你好我們才好啊，以後一定一定要小心了，現在只求你早日康復，跟足你一百歲。」亦有粉絲留言叮囑華仔：「請務必聽從醫生建議，乖乖靜心地休養，不要記掛着工作的事情，身體健康才是最要緊！」相信華仔看過粉絲的留言後也會感到很窩心。



希望年尾能舉辦個唱



華仔估計需要停工長達6至9個月養傷，雖然有指廣告商已為他投保了8,000萬意外保險，惟據知華仔停工期間，將有多部他主演的電影陸續上映，包括已定於4月上映的《拆彈專家》，以及《追龍》、《俠盜聯盟》、《熱血合唱團》，新片宣傳活動均未能出席。有指計劃開拍的《寒戰3》原有意邀請華仔再演保安局局長一角，與梁家輝、郭富城及周潤發大鬥演技，惟現階段隨時影響開拍計劃，今次華仔停工估計將損失過億元進帳。



經理人公司對華仔目前工作影響表示：「工作有待進一步討論，再次謝謝媒體朋友。」據知華仔希望依原定計劃於年尾舉行紅館跨年演唱會，並堅持積極復健趕在年底復工，但此舉令家人有意見，目前仍在拉鋸中。另外，原來譚詠麟主持的ViuTV節目早前邀得華仔做嘉賓，並完成拍攝及錄歌，相信華仔將現身有關節目。