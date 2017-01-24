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﻿秋生短訊慰問 獲華仔回覆

2017-01-24 列印
■華仔被爆是秋生劇團的幕後老闆。
■秋生曾傳短訊叫華仔專心養傷。
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　　黃秋生曾感激劉德華義助度過經濟困境，更成為其劇團的幕後老闆。對於華仔墮馬受傷需停工大半年，秋生昨出席活動時表示已收到華仔回覆的訊息，他也叮囑華仔安心療養，待他康復才探望對方，又認為華仔現時情況不適宜招呼朋友；秋生又認為，華仔停工休養不是華仔的損失，而是「觀眾的損失」！
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