﻿秋生短訊慰問 獲華仔回覆

車路士、阿仙奴周日英超分別主場2:0及2:1挫侯城和般尼，兩主帥一個拆彈一個埋彈。藍獅領隊干地迅速解決射手迪亞高哥斯達詐傷鬧離隊的棘手問題，後者更攻入一球成取勝英雄；相反槍手主帥雲加因不滿球證判罰十二碼而領紅牌，更推撞第四球證安東尼泰萊，勢被重罰。 干地今季多次為藍獅拆彈，今次再度擺平迪亞高哥斯達詐傷鬧離隊。他先在上輪英超鬥李斯特城時將此子剔出大軍名單讓其冷靜，再面對面傾談化干戈為玉帛，今仗才復任正選，結果哥斯達開紀錄攻入本季英超第十五球，加上中堅加利卡希爾埋齋，領軍兩球輕取侯城。 相反一向冷靜的槍手領隊雲格卻喪失理智，球隊本身憑中堅梅斯達菲的入球領先，但中場格列沙...

2017-01-24