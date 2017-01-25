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﻿高Ling擔正激玩倒吊

2017-01-25 列印
■高Ling和楊明在劇中有咀戲。
■莊思明 資料圖片
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        高海寧和楊明昨出席主演新劇拜神儀式時，談到劇中角色的點滴。

        高海寧（高Ling）和楊明昨日齊出席主演新劇《抱佣情人》的開鏡儀式，首次擔正女主角的高Ling透露，由於戲份重，開工通告頻密。她又笑謂，做女主角就要有所犧牲，劇中角色要半裸倒吊在樹上，亦要被搣屁股及落海濕身，和楊明的咀戲就算是「小兒科」了！楊明的角色則是地產界狂人，性格狂野。

談到女友莊思明在網上遭「問價」，楊明聞言大叫「正」，並叫問價者留意他。對於思明遭「開價」200萬元，楊明就笑言，他會「幾拳便搞掂」問價者！

本報記者
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