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﻿林嘉欣成功𢱑飛撐曹星如

2017-01-25 列印
■嘉欣與曹星如拜早年！
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  林嘉欣和香港拳王曹星如早前齊參與emoji創意慈善企劃「#Linkemoji愛‧FUN‧享」，兩人更拍攝賀年照為善舉造勢。

  嘉欣笑稱曹星如出戰的拳賽很難撲飛，「下次記住留飛給我！」將在港出戰拳賽的曹星如大方道：「當然會，到時定要捧場！我也很喜歡看你的電影呢！」
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