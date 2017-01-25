何雁詩谷碟感激好姊妹撐場
罰仔跪行過馬路 離譜爸虐兒被捕
非常父親強逼幼子雙手扭耳，並跪行橫過馬路，惹起公憤。一名父親疑不滿八歲兒子多番說謊，前晚在藍田街頭眾目睽睽下，罔顧交通安全，罰他扭耳仔跪行橫過馬路回家。有途人見狀，不值狠父所為報警。警方到場見男童雙膝...
2017-01-25
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旅遊局籲陸客抵制日APA酒店
日本APA連鎖酒店集團在客房內擺放由集團行政總裁元谷外志雄所著右翼書籍事件繼續發酵，元谷日前強調絕不撤書，中國國家旅遊局昨要求內地旅遊業界停止與該集團合作，並呼籲內地民眾抵制該酒店。 網民早前揭發，APA酒店客房內，擺放有元谷外志雄所著、否認有南京大屠殺和日本強徵慰安婦歷史的書籍，事件引起中韓兩國不滿，要求集團撤除有關書籍，惟元谷堅拒撤書，並且不會為中國遊客預約客房。 國家旅遊局新聞發言人張利忠表示，該酒店明顯公然挑釁中國遊客，嚴重違反旅遊業基本公德，當局堅決反對。 他指，事發後國家旅遊局駐日本辦事處第一時間通過相關渠道向日方提出嚴正交涉，要求酒店撤除有關書籍，但酒...
2017-01-25
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紐約女地鐵染髮
不少職業女性會在上班途中，在地鐵、巴士車廂內化妝，一名年輕女子日前乘搭紐約地鐵，竟做出令人驚訝的舉動。乘客拍攝的短片顯示，該名女子坐在座位上，手戴即棄式手套，拿着一支染髮劑，旁若無人般染髮劑塗抹在秀髮...
2017-01-25
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屋苑紛錄高價成交
據星島地產網報道，二手屋苑再錄高價交投，中原副區域營業經理林家傑稱，荔枝角美孚新邨2期百老匯街32號高層C室，面積1446方呎，四房套房間隔，坐向東南擁部份海景，屬屋苑「凸海」戶，連車位剛以2200萬...
2017-01-25
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製造業PMI升至逾年高位 特朗普談減稅 美股急彈
美股周二早段好淡爭持，杜指在19800點水平上落。美國製造業採購經理指數（PMI）升至逾一年最高，加上油價靠穩帶動能源類別股份造好，但3M和Verizon績後走軟，一度限制大市升幅。 美國總統特朗普周一表示，新政府將大規模減稅和放鬆監管，包括把企業利得稅稅率降至百分之十五至二十的區間，但會對把生產外遷的企業徵收高額邊境稅。 他表示將與國會合作，將企業利得稅稅率降至百分之十五至二十的區間。特朗普曾在競選期間承諾將聯邦個人入息稅稅率，由目前的七個稅階簡化成三個，稅率分別是百分之十二、百分之二十五和百分之三十三；把最高聯邦企業利得稅稅率由目前的百分之三十五降至百分之十五。...
2017-01-25
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誓言翻身入決賽 壯志紅心
利物浦上輪英超被史雲斯打破今季主場不敗身，不過領隊高普和隊長佐敦軒達臣異口同聲表示不會氣餒。今晚英格蘭聯賽盃四強次回合，紅軍勢乘修咸頓不擅客戰重響勝鼓，收回首回合負0:1失地晉決賽，主勝去馬。（香港時間周四凌晨4:00開賽） 上周三在聯賽盃四強首回合作客0:1不敵修咸頓後，利物浦今晚次回合返主場非勝不可，惟各賽事近六場只得一勝三和兩負，包括上場英超主場不敵天鵝。主帥高普向球迷承諾，會盡力領軍再闖聯賽盃決賽，隊長佐敦軒達臣亦和應道︰「球隊不會因為一場敗仗而信心盡失，上場賽果令人失望，但我們已收拾心情迎接新一仗。」 再者，紅軍今季各賽事作東只曾一敗，其餘九勝兩和，近五次...
2017-01-25
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輕型上陣 筆電超進化
當大家日日手機不離手、回到家又拿着平板一屋走，筆電、桌上電腦慘被冷落之際，近日Samsung就為它們帶來進化！新推出的Samsung Notebook 9 Always 13.3吋型號，重量只有799...
2017-01-25
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畀太太揸晒Fit 李克勤搵財政大臣妻陪買戰衣
早前，李克勤傳收三千萬過檔英皇娛樂，亦有報道指佢「億元過檔」，咁大嚿錢，歌王坦言夠他供兩子出國讀書，及買珠寶畀愛妻盧淑儀。下半生努力為家人打拼的完美人夫李克勤，不嬲狂搵銀上繳老婆。日前下午，將返內地做...
2017-01-25
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社論——雞年嚴防「亂籠」穩市道
去年初農曆年初二旺角爆發暴亂，為猴年帶來一個惡劣的開端，還有數天雞年便到臨，難免令人有心理陰影。新年流流，講求和氣生財，要避免社會發生不開心事件，警方責任重大，一旦有人蓄意搞事，破壞社會安寧，警方必須有周詳部署防亂，絕不能手軟。 旺角騷亂，由非法小販擺賣觸發，食環署執法，部份人介入發難，有人網上號召衝擊，結果一發不可收拾。昨天警方公佈，旺角暴亂發生至今一共拘捕九十人，其中五十七人遭起訴，分別被控暴動、縱火、非法集結及襲警等罪名，有人被判監或感化令，公眾期望盡快把犯法者繩之於法，維持法治，以發出清晰訊息，社會不容暴亂發生。 當局為防暴亂重演，已經部署一系列措施，包括深水埗區議...
2017-01-25
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大賽專題——天才獨挑摩東蔡
路程千六米的董事盃，乃香港三冠系列的頭關。這項賽事的歷史非常悠久，一九五八年的元旦日，當時馬王「夜遊人」在韋耀章胯下以破紀錄時間勝出的「理事盃」，便即董事盃，只因當時中譯有別。 一九七八年沙田...
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