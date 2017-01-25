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﻿何雁詩谷碟感激好姊妹撐場

2017-01-25 列印
■何雁詩（左二）宣傳新碟，凱琳及佩玥等鼎力支持。
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  何雁詩昨晚於銅鑼灣HMV充當店長，宣傳新碟，好姊妹陳凱琳、劉佩玥與陳瀅等齊來撐場。劉佩玥及陳瀅即場買碟支持，陳瀅更表示若第一批賣剩自己會包底。何雁詩獲姊妹支持大為感動，笑言以身相許及請食飯。問到新年會否聚會？何雁詩表示不叫聚會，因她們每日都在一起，傾感情、人生、事業、家庭，無所不談，單身的何雁詩自嘲感情方面沒甚可說。
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