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﻿Sammi張孝全出動鐵騎覓真愛

2017-01-25 列印
■Sammi與張孝全在片中乘復古電單車。
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  鄭秀文（Sammi）與張孝全在喜劇《合約男女》中，飾演一對衝破性格、年齡及地位等障礙而追尋真愛的男女。

  Sammi在戲中不少造型都十分時尚，貫徹其「型人」本色，劇組更準備了一架復古電單車、子母座車型見證了男女主角的感情，在拍攝這場戲時，電單車因為故障一直不能發動，鍾情電單車的張孝全還出力幫忙解決。張孝全在片中更會挑戰高難度跳傘，他笑言：「雖然很難，但特別享受逃離地面的感覺。」
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