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﻿李英愛為《師任堂》 傾力習畫一個月

2017-01-25 列印
■愛姐上台時，宋承憲顯風度護駕。
■左起：宋承憲、愛姐、吳允兒及楊世宗齊為新劇造勢。
■已為人母的愛姐身材Fit爆。
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　　韓國女星李英愛與型男宋承憲主演劇集《師任堂》將於明日首播，亦是愛姐自《大長今》後，睽違13年再演劇集。《師》劇昨於首爾舉行盛大發佈會，愛姐、宋承憲、楊世宗及吳允兒均有出席造勢。

　　現年45歲的愛姐透露，自己和劇中的師任堂一樣身兼媽媽及職業女性兩個身份，未來仍以家庭為重，若拍戲亦希望能演出對社會帶來正面影響的角色。愛姐為《師》劇特別花一個月努力學畫畫，允兒在台上笑說：「愛姐畫畫時的氣場太強，令我不敢拿起畫筆呢！」圖：網上圖片　
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