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﻿低調李太

2017-01-25 列印
全職湊仔 ■43歲的盧淑儀，早年帶兩子睇Daddy開騷。
同李嘉欣玩埋 ■早前，靚太李嘉欣（左一）和胞姊（右二）為盧淑儀和名媛邱李茂琪慶祝生日。
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　　克勤呢位成功男人背後嘅女人盧淑儀，係92年港姐冠軍兼最上鏡小姐。06年11月，二人拉埋天窗。婚後，李太專心相夫教子，培育兩位資優子。去年兩夫婦去日本二人世界，慶祝結婚十周年。
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