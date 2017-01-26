﻿MJ女兒自揭慘史 質疑父親遭謀殺

已故流行天王米高積遜（Michael Jackson）於2009年猝逝，現年18歲的女兒Paris近日登上《滾石》雜誌封面，她於專訪中認為父親是被其他人設局殺害，她說：「爸爸會暗示外面的人想捉他，有時更稱『他們終有一日會殺死我』。」Paris更承認所有家人都知道父親被設局謀殺，又怪責MJ的私人醫生默里誤殺父親，但她相信事件不是那麼簡單。



另外，Paris又驚爆14歲時曾遭陌生人性侵，她因而染上毒癮、患抑鬱及多次試圖自殺，她被處方跟MJ一樣的藥物治療抑鬱，惟如今已再無服藥，又指由於MJ未死前都是在家中學習，因此之後入讀私立學校時非常不適應。



圖：資料圖片