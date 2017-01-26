﻿麥明詩剝牙臉腫 行性感轉移視線

麥明詩、港姐亞軍劉穎鏇及袁偉豪等，昨出席一馬術大師賽記者會。麥明詩穿上連身裙大開中門，大騷事業線非常搶鏡，她雖梳了新髮型遮掩右邊臉頰，不過亦難掩因開刀脫智慧齒而腫脹的臉頰。麥明詩笑言，為了轉移視線故特別穿得較性感，稍後亦要拔掉左邊智慧齒，又謂剝牙影響食欲致清減了少許；而醫生亦指她脫去智慧齒會令面型瘦削點，笑言之後不要指她整容。



講到林作搬新居，麥明詩透露對方買了該住所好耐，自己亦見過；至於林作可有請她到新居拜年？她表示新年不在港，將與家人到澳門旅遊。另外，劉穎鏇首次在港過年，她透露爸爸會來港陪她度歲，她與身在美國的男友很久沒見，對方亦不會來港。