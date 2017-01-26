﻿吳岱融自揭呃老婆食發泡膠

吳岱融與鍾淑慧、王祖藍與李亞男兩對夫婦，前晚錄影節目《1+1的幸福》。結婚近22年的吳岱融與鍾淑慧，笑言當年是不打不相識，因拍打戲而認識。吳岱融表示最深刻是初相識時，他叫鍾淑慧吃發泡膠，她竟然傻到吞了兩粒，笑言照X光可能發現發泡膠仍在胃部。鍾淑慧笑謂：「我以為他大我，叫我食就食，無驚過！」



最近祖藍為內地節目與63歲的成龍表演蜈蚣彈，談到他連蜈蚣彈也做到，可會自薦加入成家班？祖藍自爆讀書時可在枱上翻觔斗落地。李亞男見老公輕易做蜈蚣彈也嚷着要學，祖藍擔心老婆受傷沒答允，不過亞男在家中偷偷嘗試也成功。