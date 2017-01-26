﻿大肚車婉婉百無禁忌照染髮

懷孕7個月的車婉婉昨日到商台接受訪問，透露預產期是4月，現在重了30磅，幸好在都重在BB身上。



見她雖然腹大便便，但身手敏捷，她更百無禁忌，懷孕中都染髮，飲食也沒有特別戒口。婉婉又說上圍勁升Cup，日前買運動胸圍時由原本穿4號變10號，從未試過如此「偉大」。



不過婉婉試過受賀爾蒙影響，會突然狂喊，嚇壞老公；她又指BB很活躍，不時在她的肚子「碌」。