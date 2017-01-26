﻿「孤身」北上探親 小方不怕被催婚

方力申昨日與伍詠薇、盧覓雪齊出席now TV節目巡禮活動，大會更安排型男登場造勢。小方透露，農曆新年會陪家人返北京探公公，問到有沒有女伴同行，他笑言：「有，我阿媽！」怕唔怕被親戚催婚？他坦言：「唔會啦，佢哋已經放棄咗我，啲表妹表弟都有晒細路，邊會得閒理我，到時我都係坐埋一邊食瓜子。」



小方在台上自爆，在公開場合遇到藝人會感到壓力，問到是否包括舊愛鄧麗欣（Stephy）？他說：「少少啦……淨係見Stephy都OK嘅，私底下見都冇乜壓力。」再問他會否到何超蓮屋企拜年？小方說：「唔講其他人啦！」