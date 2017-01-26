﻿myTV SUPER跟韓國同步首映 李英愛回歸巨作 《師任堂》今晚播

等了又等，14年無拍過劇的韓國劇后李英愛與型男宋承憲合演的30集韓劇《師任堂》終於有得睇，myTV SUPER更會與韓國同步於今晚9時首播。除了原汁原味韓文原聲版外，還有粵語配音版供劇迷選擇。今次愛姐一人分飾兩角，飾演充滿藝術氣質的大學美術系講師以及古代天才女畫家師任堂，她與宋承憲更有一段穿越古今的浪漫戀情，故事情節高潮迭起，絕不比愛姐經典作《大長今》遜色。



《師任堂》由尹尚浩執導、朴恩玲編劇， 由於是愛姐自03年《大長今》後的復出之作，故劇集由開拍到煞科都備受關注。此劇以朝鮮時代的申師任堂事跡為藍本，講述任職大學美術系講師的徐知倫被上司設計陷害，令她未能辨別古代名畫「金剛山圖」真偽而被革職。事業失意的她流落意大利街頭，情緒低落又暴躁，她更忍不住向天狂鬧前上司： 「你這個像癲狗的混蛋！」其後她發覺畫中人竟跟自己十分相似，令她大為驚訝，並意外發現隱藏在畫中的驚天秘密，逐步揭開古代女畫家申師任堂一生的故事。



情歸何處



在劇中飾演李岒的宋承憲，年幼時已邂逅翻牆闖入他家中的爽朗少女師任堂，自此將對方看作是一生的至愛。他既是朝鮮時代藝術人聚集地「比翼堂」的主人，亦是圖畫署的話事人，琴棋書畫和舞蹈樣樣精通，故與愛畫畫的師任堂成為藝術道路上的夥伴。其後因師任堂得罪權貴，為免連累李岒遭殺身之禍，她決定改嫁由尹多勳飾演的李元秀，豈料丈夫竟有外遇，令師任堂傷上加傷。最後愛姐究竟情歸何處？大家拭目以待。



揼本拍攝



雖然愛姐本月底便踏入46歲並已為人母，但復出拍此劇的狀態依然甚佳，不僅皮膚光滑，身形亦跟14年前拍《大長今》時一樣苗條。她坦言不在意年齡增長，認為可以永遠保持青春不老的人不多，亦冇人可以永遠做主角。即使隨着年齡增長、在臉上出現皺紋，她認為反而能深層表達情感，她坦言：「演技是對人性的研究，所以我一直挑戰自己的演技。」此劇有美女出山又有型男助陣，為了營造古今美景，劇組在韓國多處地方取景，更遠赴意大利拍攝，非常揼本。



撰文：李佩儀