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﻿意大利取景

2017-01-26 列印
■意大利景色迷人，跟陰功愛姐成強烈對比。
■非常Down的愛姐，忽然叫喊發洩。
■李英愛被上司開除後，拖篋走人。
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　　《師任堂》遠赴意大利取景，故事一開始已講述愛姐在意大利舉行一場學術研討會中被開除，心灰意冷的她在街頭叫喊。

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