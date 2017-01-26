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  • 2017年1月26日 星期四
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﻿演員簡介

2017-01-26 列印
少年版師任堂 （朴慧秀飾） 爽朗少女，熱愛畫畫，與李岒一見鍾情。
少年版李岒/韓相賢 （楊世鍾飾） 前者曾視師任堂為一生至愛，後者幫徐知倫解讀日記。
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　　劇集於2017年1月26日晚上9時在myTV SUPER連續播放兩集，之後逢星期三及四，晚上9時於myTV SUPER點播區推出。

師任堂 / 徐知倫 （李英愛飾）

　　前者是古代名畫家，後者對有高超藝術造詣，並會穿越古今。

李岒（宋承憲飾）

　　精通琴棋書畫和舞蹈，是古代的大眾情人，受人敬仰。
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