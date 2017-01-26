﻿與鄭容和雙語拍戲無NG感神奇 霆鋒炒牛河義賣每碟一萬蚊

謝霆鋒、韓星鄭容和及衛詩雅昨日到中環大排檔，為英皇電影《決戰食神》宣傳造勢，霆鋒更下廚炒出「牛筋脆片河」義賣，每碟盛惠一萬元。



謝霆鋒、鄭容和與衛詩雅昨日現身中環大排檔，為《決戰食神》宣傳，現場吸引大批粉絲到場支持偶像。霆鋒更即場下廚炒出「牛筋脆片河」義賣，為「泓福慈善基金」籌款，每碟一萬元。霆鋒透露要預先在家中將牛筋醃製及風乾兩小時，再以空氣炸鍋烹調，才能保持牛筋的骨膠原較為健康。問到是否很久未去過大排檔，霆鋒坦言相隔不久，自己很喜歡聽大排檔的爐火聲，兼感覺現場熱鬧氣氛，他認為家中的煮食爐與大排檔相比不夠鑊氣。



提王菲機場咀嘴笑咪咪



霆鋒又談到戲中與鄭容和有3分鐘對手戲，他說國語，鄭容和則說韓語，雙語拍戲時竟沒有語言障礙亦沒有NG，感覺好神奇，他又指該場戲共三頁半紙對白卻全沒出錯。談到被內地傳媒拍到跟王菲在機場咀嘴，霆鋒說：「係咩！？哦！（是否依然甜蜜？）哦！」但當再追問兩人會否一起度過農曆年，霆鋒卻說：「呢啲唔答。」不過就邊說邊笑咪咪。他直認會留港過年，之後會為《決》片去十八個城市宣傳。



鄭容和就表示本身對下廚沒有興趣，但拍《決》片之後開始有興趣，又指農曆新年最想學煮餃子，更大讚霆鋒在拍攝期間好貼心焗蘋果批給他品嚐，感覺太美味，在旁的霆鋒即謂：「好易煮，我教你。」談到跟霆鋒做對手戲各自講不同語言，容和坦言不明白對方說甚麼，不過對稿綵排時他緊記霆鋒的表情及字句的尾音，他很多謝對方的配合，最後拍攝也很順利。



