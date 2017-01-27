﻿《Nobody》紅極一時 Wonder Girls解散傳言成真

Wonder Girls（WG）成軍十年，曾經憑Hit歌《Nobody》全球大紅大紫，成員數目幾歷變動，早前亦傳過散Band，昨日終宣佈解散！



據悉，WG成員譽恩和宣美滿約JYP娛樂，但一直未有續約，多番商討後，兩人決定不續約，致令WG難逃踏上解散之路。而另外兩位成員瑜斌及惠林，則已和JYP續約，她們稍後將各自單飛，以個人身份繼續音樂及演戲等方面的工作。



WG組成10年以來，成員曾多次轉換，初期的泫雅和先藝等先後離隊，現時有四位成員。韓國女團近年亦百花齊放，WG數年前憑《Nobody》紅到可以在全球各地開騷的人氣已不復再。WG最後單曲亦將於下月10日推出。