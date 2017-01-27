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﻿《藍海》結局大團圓收視跌

2017-01-27 列印
■賢妹和李敏鎬最後再續前緣。
■懷胎的賢妹與李敏鎬隱居海邊。
■賢妹行色匆匆出席慶功宴。
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  全智賢和李敏鎬主演的韓劇《藍海傳說》，前晚播出大結局，收視出乎意料下跌，未能延續上一集21%成績，只錄得17.9%，有指是被另一套話題劇集《鬼怪》搶走觀眾！

  「美人魚」全智賢在大結局重返陸地，未能忘掉李敏鎬的她，走到記憶未被洗去的男方面前，兩人再續前緣，搬到海邊小屋過着甜蜜的隱居生活，全智賢更為愛郎懷孕。全智賢、李敏鎬和黃薪惠等演員，日前亦有出席該劇慶功宴。全智賢表示，演人魚感到很新鮮，亦很辛苦！幸好獲各方支持，令她留下一部充滿回憶的作品！另外，李英愛和宋承憲主演的《師任堂》昨晚首播，從預告片可見，愛姐有跪地懇求崔宗煥原諒的鏡頭，再度演劇集的愛姐，演出揮灑自如！圖：資料圖片
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