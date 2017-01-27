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﻿Mary Tyler Moore病逝享年80歲

2017-01-27 列印
■Mary Tyler Moore生前屢獲獎項。資料圖片
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  美國傳奇女星Mary Tyler Moore病逝，據她的好友Rose Marie透露，Mary長期備受糖尿病困擾，2011年接受腦腫瘤手術，近年腎臟亦出現問題，終在美國時間本月25日於康涅狄格州一醫院，在家人陪伴下離世，享年80歲。

  在上世紀70年代以獨立女性先鋒形象走紅的Mary，在上世紀70年代演出處境喜劇《Mary Tyler Moore Show》及《The Dick Van Dyke Show》走紅，劇中演獨立事業女性的她，更被封為獨立女性先鋒代表人物。

  縱橫藝海多年，Mary曾七奪艾美獎、兩奪東尼獎，更贏過金球獎影后及視后獎，演技備受肯定。
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