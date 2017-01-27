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﻿松山研一首膺藍絲帶影帝

2017-01-27 列印
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  日本第59屆藍絲帶電影獎昨公佈各獎得獎名單，松山研一憑《聖之青春》奪得影帝寶座！為演出片中的日本棋王村山聖，松山特別增磅50多磅，完成拍攝後再落力減肥，毅力驚人！今次亦是他首次榮封藍絲帶影帝。憑《幸福澡堂》奪多個影后的宮澤里惠，這次就敗於資深女星大竹忍手中，大竹憑《後妻業之女》成為出爐藍絲帶影后。

  另外，最佳電影大獎為《新哥斯拉》，最佳導演得主為動畫《這世界的一角落》，人氣賣座動畫《你的名字》則獲大會頒發特別獎。
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