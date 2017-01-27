﻿娜姐Larine鋼管舞賀歲

《小男人》的宣傳攻勢強勁，繼大前日流出張繼聰和「蝦頭」楊詩敏在廚房「橄欖」偷情一幕後，昨日再在掟出由林海峰（林狗）主唱的《你你你引致我震盪》MV，娜姐率軍跳鋼管舞賀歲，場面噴血又惹火。



張繼聰與蝦頭的廚房偷情戲，短短幾日贏得過百萬hit rate，阿聰被蝦頭搽油時high叫「橄欖舒服嘅？」更被網民指為年度最正對白。



過年過節笑聲唔好停，電影公司昨日發佈林狗主唱惹火MV《你你你引致我震盪》，除有36F Larine大解放裸泳、空中瑜伽的噴血場面外，還有娜姐扮兔女郎跳鋼管舞，畫面非當吸睛，旦哥坦言搵林海峰是借力打力，還要識得放手，「完全任佢玩，你冇得guide住佢，因佢唔會聽你講！」