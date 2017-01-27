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﻿熊黛林恨生雞年BB

2017-01-27 列印
■一身火辣紅裙的熊黛林笑言今年可大派「郭」氏紅包。
■廖碧兒新年要開工，望能催旺桃花運。
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　　熊黛林（Lynn）早前聯同廖碧兒、任容萱等姊妹拍攝賀年相，提早跟大家拜年；首年以郭太身份過年的Lynn以Deep V紅裙示人，大騷事業線，笑言早已跟老公辦年貨及佈置新居的她，婚後一直有熱戀感覺，說到雞年目標，Lynn意志堅定表示：「要努力生BB！同時希望參與更多電影拍攝。」

　　同樣留港度新歲的廖碧兒透露新年在工作中度過，三月便飛新加坡拍戲，工作冇停，問到感情生活有冇着落？廖碧兒笑言想趁新年催旺桃花，她說：「今年見到桃花會摸下，沾下桃花緣，幸好父母已有多個孫仔孫女，已經無暇催我結婚。」
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