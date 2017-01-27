﻿鼎爺過年請假湊孫

李家鼎（鼎爺）憑精湛廚藝榮登「師奶殺手」，去到邊都有班師奶粉簇擁，近日獲銀行邀拍廣告短片的他即席炮製賀年菜式，因食材配搭新奇，鼎爺忍不住爆肚「咁都得？」但亦認同煮食能千變萬化，不能墨守成規。問鼎爺會否因下廚經常試味而增磅，他二話不說：「要試味就唔夠料啦！我拍飲食節目不但沒增磅，反而瘦七磅！」為配合銀行信用卡推廣，鼎爺自認「敗家仔」，因打獵買子彈使費多，能賺到最多飛行里數優惠。說到農曆新年節目，榮升做爺爺的鼎爺風騷預告說：「年初一、二已攞假陪屋企人，啱啱做阿爺，幾開心！」又自嘲「三從四德」：「老來從子，而家『從孫』！」他笑言雞年要煮雞應節，可以當紅炸子雞、白切雞等但不煮鼓油雞，黑色不好意頭。















