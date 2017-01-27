﻿朱麗倩奔波照料 華仔能坐說話即痛

劉德華上周在泰國墮馬受傷，目前在醫院留醫，好友向華強夫婦昨日中午到醫院探望華仔，逗留半小時後離開。



向太透露華仔精神很好但一說話便感痛楚，由於不知華仔可以吃甚麼，所以沒帶食品探他。向太指華仔做好事多，得菩薩保佑今次是小劫，有很多朋友問候華仔，送藥方兼介紹神醫。問到華仔會否比預期更早出院？向太表示要視乎復原情況，她預料農曆年應該未能返家，又指華仔不可打石膏，需時間讓骨瘉合，但仍可短時間坐，而朱麗倩則在醫院、住所兩邊走。向生又拍心口叫大家放心，指華仔一定康復。昨日有報道華仔為怕女兒見到他受傷會哭，及醫院病菌多，故不准女兒探病，每日以視像見面。