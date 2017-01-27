至於用WhatsApp說分手，洪永城強調沒有此事，至於上門箍煲一事，他笑說：「是呀，過五關斬六將，奇門遁甲，爬水渠去箍煲。」他表示新年會到對方家拜年，問是否趁機傾婚事？他說︰「可能是一個Option，大家見下面敍敍舊，」問會否加多點誠意，令女友添加信心？洪永城說︰「我已經好努力㗎啦！」另外，蔡思貝跟朱晨麗力撐洪永城未分手，朱晨麗更大爆已相約二人睇戲。
拒認唐詩詠嗌分手 洪永城笑言要箍煲
至於用WhatsApp說分手，洪永城強調沒有此事，至於上門箍煲一事，他笑說：「是呀，過五關斬六將，奇門遁甲，爬水渠去箍煲。」他表示新年會到對方家拜年，問是否趁機傾婚事？他說︰「可能是一個Option，大家見下面敍敍舊，」問會否加多點誠意，令女友添加信心？洪永城說︰「我已經好努力㗎啦！」另外，蔡思貝跟朱晨麗力撐洪永城未分手，朱晨麗更大爆已相約二人睇戲。
大劉豪送The ONE商場給愛妻 甘比收180億大禮
身家逾千億的華人置業（127）前主席劉鑾雄（大劉），日前將坐落尖沙咀彌敦道的大型商場「The ONE」贈送予妻子陳凱韻（甘比），據估計「The ONE」市值約一百八十億元，有指甘比現時身家逾三百億元。...
2017-01-27
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客房現右翼書籍惹風波 日APA酒店承諾撤換
日本APA連鎖酒店集團在客房內放置否認南京大屠殺、強徵慰安婦的右翼書籍，惹起中韓兩國不滿，相繼向該集團施壓，中國國家旅遊局日前更要求旅遊業界、遊客抵制該酒店。中國奧委會昨稱，日方已承諾北海道札幌下月舉...
2017-01-27
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「愁爆」喵喵爆紅 貓奴狂讚好
紐約布魯克林小貓「奧斯陸」近日成為網上紅貓，因為牠每次拍照均是愁眉苦面，看似多愁善感。由於實太惹人憐愛，其主人奧茲特別替愛貓在社交網站facebook、twitter開設帳戶，不時更新奧斯陸最新相片，吸引大批貓奴讚好追隨。奧茲表示，奧斯陸雖然滿面愁容，其實牠性格開朗，而且很貪玩，經常在其身邊逗她歡喜。
2017-01-27
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御龍山素白長廳洋溢溫馨 盡享河岸景致
御龍山鄰近港鐵火炭站，交通方便，甚受買家青睞。是次介紹其中6座特色大宅，實用面積1419方呎，優勢是連私家平台及泳池，外望城門河兩岸市景及馬場景，視野無阻。 大廳間隔呈長方形，極為寬敞，採典型...
2017-01-27
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電訊業現超級合併 美股三大指數齊創新高
美股杜指在周三首度升上20000點大關後，周四早段繼續靠穩，守住此一里程碑之上；標普指數突破2300點，納指也再創紀錄新高。Verizon據報研究與Charter Communications合併，後者股價早段曾銳升近9%。 杜瓊斯工業平均指數周四早段曾見20120.66點，隔日升52.15點；標準普爾五百指數曾見2330.75點，升2.38點；納斯達克指數見5669.61點，升13.27點。三大指數均創日內紀錄新高。滙控（005）美國預託證價格曾見66.96港元，較香港收市價升0.26元；中移（941）美國預託證價格曾見88.48元，較香港收市價升0.28元。 到...
2017-01-27
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新兵有料到 史浩克「福」到
史浩克04新兵古多貝斯托拿在上輪德甲一箭定江山，替球隊主場絕殺恩高斯達特，獲教練韋恩斯拿爾點名稱讚。這名廿七歲前鋒在處子戰即有好表現，今晚聯賽可望再有進帳，替新東家擊退客戰表現平平的法蘭克福，直取主勝。 （有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周六凌晨3:30直播） 古多貝斯托拿在冬季轉會窗從德乙紐倫堡須投史浩克04，上輪處子登場即替球隊絕殺對手，教練韋恩斯拿爾直言對這名奧地利籍射手期望甚高︰「此子在首戰的表現已經證明今次收購值回票價，相信他在未來會繼續是我們的搶分關鍵。」事實上此子上半季為紐倫堡在德乙上陣十六場入十四球，入球效率驚...
2017-01-27
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uSqueez Hand按摩套 活手神器
現代人經常使用鍵盤、手機，又或者長時間打掃、寫字及彈奏樂器，令手部按摩需求日漸增加。多得先進科技，按摩手套得以面世，讓手掌如坐上按摩椅般，即使農曆新年期間與親友攻打「四方城」亦不怕手軟！ 文：阿卓爸爸...
2017-01-27
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脂肪失控 凸腩巨躉 41歲「厚切」杜如風 買桃花求姻緣
主持旅遊節目、被高登巴打賜封「世界級港女」的杜如風（Helen），近年撇唔甩肥膏，包包面脹爆上鏡。去年，她飽受喪父之痛，搞到濕疹發作，長期食類固醇，肥腫難分更加嚴重。日前下午，「厚切Helen」偕友行...
2017-01-27
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社論——雞年勿「騰雞」 泰然迎變幻
送猴迎雞，港股小陽春，樓市暢旺，失業率低，香港形勢穩中向好，然猴年黑天鵝亂飛，預料雞年亦會有不少風雲變幻，其中港人最關心誰人將會出任下屆特首，而世人亦注視狂人特朗普就任美國總統後，有甚麼大動作，雞年帶來新希望，也有不少挑戰。 港股昨天爆升三百二十五點，恒指收報二萬三千三百七十多點，創下四個月來高位，市場預計港股在雞年有力向上，最樂觀估計可升至二萬六千點的水平。近月來港旅客止跌微升，零售業營業額期望可由谷底反彈，追回去年失落的生意。美國啟動加息周期，去年本港樓價一度下跌，但為時甚短，很快就掉頭回升，反映本地住宅市場需求仍大，如無特別事故，預期今年樓市將會大致平穩。 雞年開局好...
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紅衣醒神級數最高
千博士在此先和大家拜個早年，祝各位在新一年萬事如意、身體健康！周一的初三賀歲馬，各大彩池都有累積多寶，其中三Ｔ的多寶更高達千二萬，自然是賀歲戰的焦點所在！ 先講講跑道形勢，今次用田Ｂ作賽，此跑道一向較...
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