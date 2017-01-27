﻿拒認唐詩詠嗌分手 洪永城笑言要箍煲

洪永城、蔡思貝、朱晨麗等一眾《味想天開》演員昨日現身歐陸嘉年華為劇集造勢，對於有報道指唐詩詠以WhatsApp跟洪永城說分手，男方上門箍煲不成。昨日洪永城笑談甩拖新聞，他表示︰「多謝大家關心，我們關係OK及舒服的，希望大家不要將故仔延伸下去，（冷靜中？）我們無事的，沒甚麼，一向正常。」



至於用WhatsApp說分手，洪永城強調沒有此事，至於上門箍煲一事，他笑說：「是呀，過五關斬六將，奇門遁甲，爬水渠去箍煲。」他表示新年會到對方家拜年，問是否趁機傾婚事？他說︰「可能是一個Option，大家見下面敍敍舊，」問會否加多點誠意，令女友添加信心？洪永城說︰「我已經好努力㗎啦！」另外，蔡思貝跟朱晨麗力撐洪永城未分手，朱晨麗更大爆已相約二人睇戲。