﻿《西遊》特別版預告曝光 吳亦凡犧牲色相晒背肌

由周星馳及徐克聯手打造，吳亦凡、林允主演的電影《西遊伏妖篇》，將於明日年初一上映，昨日公開了香港特別版的預告，只見唐僧四師徒扭盡六壬替眾人驅魔，飾演唐僧的吳亦凡更要「犧牲色相」，在國王面前自摸兼狂扭，風騷表演，到最後甚至要脫衣露出強壯背肌，向粉絲大派福利！相當誘惑，可惜仍遭國王下令追殺！



對於邀請了徐克加盟電影《西遊伏妖篇》，星爺周星馳表示極為放心和信任：「因為他也是非常喜歡《西遊》，是《西遊》的粉絲。當然，他也跟我一樣，是要把事情做到最好的那種，所以我們兩個是有共通點的。」