 Advertisement
  • 2017年1月27日 星期五
  • 15º
  • 79%
熱門： 劉德華林鄭月娥曾俊華新年曾蔭權

日報新聞 > 娛樂

﻿曾經窈窕

2017-01-27 列印
■15年 身形均勻
■10年 筷子手
Previous Next

　　自嘲「肥過部貨車」的杜如風，不惜飲雜菜湯、美容院「碌機」、中醫針灸等多管齊下減肥，但收身失敗。早年，她因胃內有幽門螺旋菌，曾經瘦過，搞到脹爆Helen笑言「想搵番嗰隻菌返嚟吸脂肪」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd