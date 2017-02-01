﻿帶阿仔買iPad Pro保護殼 袁詠儀快閃辦年貨

近年主力內地搵食嘅張智霖夫婦搵埋大把，不過錢無人嫌多，兩公婆仍密密接Job，猴年賺埋成億人民幣，魔童教育基金應該就快水浸。上周三下晝，搵到又得閒嘅張太帶十歲魔童去老銅買iPad Pro保護殼，該科技公司男員工為護客，挺身企喺店舖門口遮擋鏡頭，咦，老闆有無讚你Good Boy呀？



張智霖日前拍完電影《常在你左右》後已正式收爐，仲話收身之旅即將展開，有傳Chilam想追「雞仔」仲話會配合太太，並預告假如太太有喜嘅話，自己亦會停工一年照顧。



買賀年口立濕



當日下晝三點幾，不變素顏張師奶同囝囝魔童去銅鑼灣買嘢，兩人先去一間舖仔買iPad Pro保護殼，揀揀吓張師奶發現記者口噏噏，然後再推囝囝行埋一邊免入鏡，男員工見到此情此景即刻行去門口遮擋鏡頭，其間眼厲厲望住記者，咩事啫你？快手買完嘢，魔童先上車，靚靚就去么鳳買賀年糖果，逗留十幾分鐘，一買兩大袋，埋單近千。



採訪︰梁志明