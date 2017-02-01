﻿男人幫賭城開唱 蘇永康變空中飛人

任賢齊，蘇永康，梁漢文，黃家強組成的「男人幫」農曆年於美國巡迴演出，於年初三晚上唱完拉斯維加斯場，四人在台上又唱又跳，又下台派利是，令觀眾過了興奮又熱鬧一晚，不過派利是時，由於觀眾太瘋狂，差點釀成意外，幸好最後也無人受傷。



這次美國巡唱之旅，小齊及家強都與家人同行，一同到美國度新歲。至於老婆已經大肚近八個月不宜飛長途旅行的蘇永康，就說自己非常想念老婆及未出世的囝囝，寧願辛苦一點，唱完拉斯維加斯，不休息便即飛返港陪老婆兩天，再返回華盛頓會合大隊再繼續巡演，變了空中飛人。