﻿舒淇開工隔空冧老公

去年結婚的舒淇日前在網上透露會回台灣娘家過農曆新年，其後有遊人在台北陽明山竹子湖遇見她和老公馮德倫拍拖撐枱腳，但似乎兩公婆度完新歲又要相隔兩地各自開工，事緣舒淇昨日在網上留言：「鴨子不能飛是因為他喜歡思念，但我就是想飛到你身邊……​」



舒淇在留言中雖然未有提及馮德倫，但明眼人都理解她向老公隔空傳情。