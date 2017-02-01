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﻿辦團年宴預祝43歲牛一 千嬅盼囝囝考入心儀學校

2017-02-01 列印
■千嬅日前獲親友提早賀壽。
■丁子高與千嬅恩愛甜蜜！
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   楊千嬅將於年初七「人日」兼立春，迎來其43歲牛一，她早前與親友搞團年宴兼提早賀壽，收到立體卡通生日蛋糕及生日卡外，經理人林珊珊也送上大禮，讓千嬅開心不已！千嬅笑說：「其實到某個數字就自然會低調，不過有個好活潑嘅老公（丁子高）令我好開心。今次好開心公司同事畀生日驚喜我，雞年希望老闆加人工！」全場聽罷起哄歡呼。

　　千嬅續認為去年工作做「大懶豬」，因要照顧兒子Torres，她揚言雞年要努力，首個心願希望囝囝成功考入理想學校。至於生育大計可會努力？千嬅則表示一切隨緣。
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