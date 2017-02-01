﻿雞年晒愛 胡定欣陳展鵬下半生約定「合體」

TVB去年最佳劇集《城寨英雄》，造就男女主角陳展鵬和胡定欣完成視帝視后大滿貫，情侶檔不停搵真銀，豬籠入水過肥年！「鵬欣戀」疑幻似真，仲傳婚訊，問到兩人關係時？男主角搶答：「o依家一定要乘勝追擊！」替自己孭飛熱播劇大賣廣告；定欣再補充兩個字：「係同盟一齊乘勝追擊！」加料再hardsell，「夫唱婦隨」。雖然未肯正面認愛，但展鵬坦言：「我希望我哋可以好似秋官（鄭少秋）同阿姐（汪明荃）咁幾十年都拍住上。」約定下半生黐到實，金雞報喜呀！



自《城寨英雄》後，40歲的陳展鵬和35歲的胡定欣被認定為一Pair，早前兩人孖住開工拍《同盟》更傳出婚訊，問二人拍拖進展如何？胡定欣笑說：「我哋唔襯就唔係熒幕情侶啦，我哋好好感情，唔好破壞我哋感情。」陳展鵬形容兩人係多重關係，包括友情和異性感情，他更抵死說：「如果我做到你老竇就有親情，但我又生你唔出喎。」女方即哈哈大笑說：「你做我爸爸我要搵好多錢養你喎，而且我本身有兩個老竇（親爸爸加豹哥），我寧願做你媽媽多啲！或者做妹妹得唔得呀？」展鵬繼續打情罵俏說：「做我媽媽要照顧我，付出好多。」至於做男女朋友，緋聞情侶異口同聲話要新一年工作行先！



「定欣搵錢我使」



兩人互讚腳頭好，夠當旺，幾時才肯擦出愛火花？展鵬搞鬼地說：「我覺得定欣應該賺啲錢畀我使，我哋啲錢應該溝亂用，你搵咁多我會用得好開心。」定欣即向展鵬提出抗議：「你登台多到…搵錢一定多過我，農曆新年又去北京、大馬演出喇！我有半首合唱歌你都唔帶我去演出呀！」展鵬唯有解話：「定欣酬勞貴我一截，人哋點畀得起呀？當然兩個一齊收平啲都冇所謂。」定欣反駁說：「你怕我去會分薄啲錢呀？其實我唔係講錢，係講機會。」豈料展鵬竟抵死推莊給TVB：「所以TVB栽培你，我年紀大要養人，所以要搵多啲。不過，我哋可以一齊拍廣告，尤以女性用品廣告佔好大市場，我唔介意扮女人。」



寓工作於拍拖



現階段未有機會連體登台，但日前兩人就赴台灣拍攝新劇《同盟》，可謂寓工作於拍拖。講到將來，陳展鵬希望二人可以一路合體搵真銀，他說：「唔係『強姦』觀眾，其實好難先製造到一對觀眾鍾意嘅熒幕情侶，又唔可以太膩，我哋要做多啲新嘗試，今次喺新劇《同盟》入面就有好多埋身肉搏對打戲，拍呢個劇都幾辛苦同高難度，互相支持先撐得住。我希望呢對熒幕情侶長做長有，最好似秋官同阿姐咁幾十年都拍擋落去，仲上埋紅館開演唱會，我要同公司爭取唱多啲合唱同劇集插曲。」



採訪、方騫平 攝影、李權威