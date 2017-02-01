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日報新聞 > 娛樂

﻿再續情緣

2017-02-01 列印
■《城寨》的刁蘭和拳佬。
■早前，兩人拍攝新劇《同盟》再續情緣。
■胡定欣打得又睇得。
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　　去年，《城寨》一劇的刁蘭和拳佬深入民心，兩人事業創高峰，被指秘撻幾個月。其後再合拍《同盟》，剛巧男方40歲牛一傳出求婚喜訊，展鵬回應婚訊說：「好好笑。」
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