﻿骨場開工讚有Feel 梁詠琪愛按摩養生

由梁詠琪（Gigi）、廖子妤及余香凝等主演的電影《骨妹》終極海報正式曝光。在早前已經發佈的電影海報中並沒有露出演員樣貌，只有兩位穿起「骨妹」制服的女性手拖手，令人有幻想空間之餘亦神秘感十足。而在昨日曝光的終極海報中，可見一頭金色短髮的Gigi穿起掛有「19」字樣號碼牌的骨妹制服，傷感地凝望手上刻有「18」字樣的號碼牌，耐人尋味。



電影海報於真實的「骨場」更衣室內取景，令Gigi在拍攝海報時更易投入情感。對於首次在骨場「開工」，Gigi也坦言「幾有Feel」，她說：「我之前都未來過這類地方，自己也會去做按摩，但跟這個地方不同。這個按摩場比較舊，但其實也幾有Feel，貼近戲中懷舊感覺。」她又笑言自己也是「骨精」，喜歡去按摩，因為有養生的效果。