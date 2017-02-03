電影海報於真實的「骨場」更衣室內取景，令Gigi在拍攝海報時更易投入情感。對於首次在骨場「開工」，Gigi也坦言「幾有Feel」，她說：「我之前都未來過這類地方，自己也會去做按摩，但跟這個地方不同。這個按摩場比較舊，但其實也幾有Feel，貼近戲中懷舊感覺。」她又笑言自己也是「骨精」，喜歡去按摩，因為有養生的效果。
骨場開工讚有Feel 梁詠琪愛按摩養生
電影海報於真實的「骨場」更衣室內取景，令Gigi在拍攝海報時更易投入情感。對於首次在骨場「開工」，Gigi也坦言「幾有Feel」，她說：「我之前都未來過這類地方，自己也會去做按摩，但跟這個地方不同。這個按摩場比較舊，但其實也幾有Feel，貼近戲中懷舊感覺。」她又笑言自己也是「骨精」，喜歡去按摩，因為有養生的效果。
網騙家長超筍價 遊學團中介捲款被捕
一名女子向家長訛聲有筍價親子遊學團名額，吸引至少五個家庭繳交十萬元團費，受害人參加旅行社的茶會時，才知道包團女子並未代為繳交團費，無法成團，疑受騙報警求助。警方重案組接報調查後，昨天在大埔拘捕涉案女子...
2017-02-03
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遭罰款高達2.7億元 Uber下周暫停台灣業務
預約汽車應用程式Uber在台灣遭遇重挫，交通部公路總局昨日向Uber台灣發出十一張處分書，合共罰款約二億三千一百萬元新台幣，Uber台灣其後於官網宣佈，由下周起暫停車輛分享服務；又表示希望能與當局重啟...
2017-02-03
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札幌冬日節目 綿羊雪地散步減壓
日本北海道旭川市旭山動物園每年冬季都會推出企鵝散步活動，吸引大批遊客專程前往觀看，而札幌一個農業研究中心特地仿效動物園做法，由兩名工作人員引領臨盤母羊、小羊在長約一公里的雪地上散步十五分鐘。 研究中心...
2017-02-03
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何文田豪宅擴議幅紛促成買賣 部份轉租為售
新盤銷路持續，二手樓市明顯冷清，何文田二手豪宅於本月暫錄約13宗成交，而去年12月則錄得19宗。部份放盤業主更將租盤轉為放售。如區內的半山壹號及御龍居，有業主擴大價議幅即錄成交。另一方面，由於臨近農曆...
2017-02-03
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fb遭罰39億 美股反覆跌33點
美股呈個別發展，杜指曾跌近60點，其後走勢反覆，至今晨四時報19856點，跌33點。聯儲局周三議息後聲明對於加息保持審慎態度，令美元兌主要貨幣回軟，投資者觀望今日出爐的就業報告，令大市缺乏上升動力。另外，最大社交網站facebook（fb）去年第四季業績勝預期，營業額創新高，純利按年大升近1.3倍。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報19856點，跌33點；納斯達克指數報5629點，跌13點。滙控（005）美國預託證價格報65.79港元，較香港收市價跌0.46港元；中移動（941）美國預託證價格報88.21港元，較香港收市價升0.41港元。 歐洲主要股市個別發展，倫敦股市...
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皮耶法甲首騷
法國中場皮耶幾經波折重返馬賽，今晚勢首度替球隊出戰法甲作客梅斯。此子剛於周二晚法足盃後備上陣已深感球迷支持，今仗誓言領軍全取三分作為回報，加上客軍對賽往績一面倒佔優，客勝可放心捧場。（TVB網絡電視303頻道周六凌晨3:45直播） 皮耶一度不獲韋斯咸放行，直到剛過去的周日才落實以三千萬歐羅（約二億五千萬港元）重投馬賽和簽約四年半，並且周三馬上於法國盃三十二強加時2:1勝里昂一戰後備上陣。他揚言全力領軍爭取成績，以答謝球迷的支持：「我踏上球場時球迷的歡呼聲震撼全場，我承諾要以勝仗來報答他們！」 馬賽各賽事近六次作客僅逢一敗，對戰梅斯又告五連捷，包括作客對賽二連捷，今晚...
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八大心水 隱世小店
不少朋友經常都問Fifi有何心水餐廳或是雜貨店推介，首要條件自是食物高質，其次就是環境舒適。這期就介紹八間隱世小店，讓大家新一年繼續大飽口福！ 文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.c...
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雞年升呢星爸星媽 陳國邦羅敏莊孖囡囡拍劇
陳國邦和羅敏莊（Mimi）的寶貝囡囡陳禛出名精靈，又得人鍾意，早前一家三口出動行花巿，陳禛比父母更受巿民歡迎。踏入雞年，這個星二代開心果還會做埋星，跟爸爸阿邦一齊為港台劇《忘憂理髮店》演出，而阿邦離開...
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社論——美食車要易做 快做 大做
去年財政預算案提出美食車計劃，各部門經一年時間籌備，首批三部美食車今天將分別在尖沙咀、灣仔和黃大仙開業，為市民、遊客帶來全新美食，至於其餘十三部中選的美食車，一旦準備就緒，將會陸續登場。由於美食車是一個先導計劃，如推行過程順利，市場反應良好，當局應加快發出更多牌照，鼓勵更多個人參與，把美食車打造成香港特色飲食文化。 商務及經濟發展局局長蘇錦樑稱，在食環署、消防處、機電工程署、運輸署等部門齊心協力下，一年內完成研究美食車政策、制定規管制度、定出發牌程序，認為已具效率。不過，有學者認為，美食車不屬大型項目，在財政預算案提出後，政府派員前往外國考察，時間已過大半年，再進行各項規管...
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莫雷拉羅理雅齊三W
昨晚舉行雞年首次谷中夜賽，莫雷拉和羅理雅都贏三W，前者為蔡廄「主力艦」、「首映」及呂廄「紫電明珠」建功，並於第七場賽後提前成為騎師王。而羅理雅則贏「愛寶」、「喜益善」及「發明小子」，後兩駒為沈集成包辦...
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