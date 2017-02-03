﻿龔嘉欣望遠離爛桃花

龔嘉欣昨到上環出席新春活動，她透露農曆年只放了兩日假，但一放假就生病，笑言自己是勞碌命。嘉欣續自爆家中的桃花於年初一已被大風吹斷，翌日連全身鏡也「落地開花」，她坦言盼寓意她新一年告別爛桃花，「我暫時唔想拍拖，好驚遇到花心男，只希望有人緣。（遇過很多花心男？）人人都有機會遇過吧！（不想似好友姚子羚般愛得甜蜜？）她話要等我有拖拍，她先放心結婚。好大壓力，朋友都經常介紹男仔畀我，但未約出嚟見。」