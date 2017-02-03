﻿何雁詩大頭蝦日日跌電話

何雁詩昨日出席新碟宣傳活動，談到和陳瀅、劉佩玥到日本旅行後發現遺失銀包，何雁詩坦言已報失並補領身份證，還未補領回鄉證及駕駛執照，下月到橫店拍劇不能拖延處理。何雁詩表示：「本身容易跌嘢，日日都跌電話，但會執得番，因身邊有人會幫手執，最失策提早一日返來無人執手尾。」對於有網民指相約她在馬場取回銀包，她笑言沒有應約不會容易被騙。問到可有遺失銀包後，獲得更多利是幫補？她說：「利是唔使多，工作唔怕多。」