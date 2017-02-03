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﻿梁家輝牛一囡囡送吻賀壽甜到漏

2017-02-03 列印
■Chloe在網上晒與梁家輝的嘟嘴照片。 網上圖片
■家輝與老婆、孖女經常齊出齊入，好親密。資料圖片
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　　梁家輝於前日（2月1日）度過其59歲生日，家輝一對寶貝孖女Chloe和Nikkie分別在社交網站晒父女合照，祝爸爸生日快樂。

　　家輝的大女Chloe晒嘟嘴和爸爸作狀咀嘴，以及和父母溫馨合照，還有爸爸在生日蛋糕前許願照片，Chloe留言：「Happy birthday daddy，I love you so much。」而細女Nikkie則晒多張和爸爸的合照並留言：「Happy birthday to the best Daddy in the whole world！」
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