﻿生日近情人節 莊思明歎好蝕

拍拖約一年的莊思明與男友楊明，昨日連體出席公司的二月星辰慶祝活動。本月15日30歲牛一的思明，透露將會約朋友吃飯慶祝，不過因年年生日與情人節太近，感覺好蝕底。



27日踏入36歲的楊明，正日要拍劇，不過女友已講明會陪他入廠開工。問思明會否親自下廚？男友即落禁令，笑言早被女友箍住個胃，怕食得多好肥。問他會否趁機向女友求婚？他故作神秘，只謂生日願望是開開心心，暫時會專注工作，又笑說打算在網上選購禮物，夾埋兩個重要日子送一份禮物予女友。