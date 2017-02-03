﻿雞年升呢星爸星媽 陳國邦羅敏莊孖囡囡拍劇

陳國邦和羅敏莊（Mimi）的寶貝囡囡陳禛出名精靈，又得人鍾意，早前一家三口出動行花巿，陳禛比父母更受巿民歡迎。踏入雞年，這個星二代開心果還會做埋星，跟爸爸阿邦一齊為港台劇《忘憂理髮店》演出，而阿邦離開TVB後，跟Mimi齊簽約王祖藍旗下公司，望雞年演出機會更多。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



場地︰千葉園



這次是阿邦和Mimi首次帶陳禛行花巿，問到他們新年願望，他們異口同聲話：「身體健康！」阿邦補充，「特別係陳禛身體健康，父母心態，仔女病慘過自己病㗎！」問到4歲的陳禛願望，她用英文話：「I didn't wish anything！」阿邦聽見好高興，「我作為爸爸好滿意佢個答案，佢係好易滿意，買禮物畀佢，攞一樣嘢就夠。」Mimi續讚，「我最欣賞佢好有感恩心，煲湯畀佢飲，佢會話『好好味媽媽，多謝你呀！』」



求發揮機會



人見人愛又表演欲強的陳禛，不但成為社交平台紅人，阿邦和Mimi更不時收到演出邀請，但都被他們拒絕，Mimi解釋，「有人話係咪酬勞唔夠？絕對唔係呢啲嘢，係佢真係太細好難控制，我係阿媽又係演員，控制唔到佢去完成工作，會更加大壓力。」不過最近阿邦拍港台劇《忘憂理髮店》，編導找陳禛演他戲中囡囡，終令他們改變主意，「個角色做番阿邦個女，港台劇比較有足夠時間去拍，咁我可以嘗試吓令到佢做好啲。」



談到兩夫妻雞年大計，他們坦言已過了想走紅的階段，簽約祖藍公司只為演出機會，阿邦說：「正面期望，係工作搵你，定係你去揀工作，我當然希望新一年，我嘅工作多到可以去揀啦！」Mimi說：「我好簡單，只係希望維持到家嘅家庭，但阿邦佢主打演員，祖藍話公司手頭上多網劇嘅計劃，演員都係求機會，我諗我哋都過晒要紅嘅階段，我老公佢最需要係機會去發揮。」