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﻿雞年升呢星爸星媽 陳國邦羅敏莊孖囡囡拍劇

2017-02-03 列印
■阿邦、Mimi和陳禛祝《頭條日報》讀者，「雞年好福氣！」
■阿邦和Mimi專登帶陳禛去撐朋友開的攤檔。
■陳禛買到心愛氣球勁開心，仲即場表演！
■陳禛勁受歡迎，阿邦說：「睇見佢咁得人鍾意，當然欣慰啦！」Mimi感觸說：「呢幾年付出好值得，哈哈！我呢個作品做得好好呀！」
■去年阿邦和Mimi帶陳禛到台中為有線拍真人騷《帶阿B去旅行》。
■每次Mimi在社交平台放陳禛的片或相，都一樣受歡迎。
■難得碰到息影多時的崔嘉寶和囡囡，當然要合照啦！
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        陳國邦和羅敏莊（Mimi）的寶貝囡囡陳禛出名精靈，又得人鍾意，早前一家三口出動行花巿，陳禛比父母更受巿民歡迎。踏入雞年，這個星二代開心果還會做埋星，跟爸爸阿邦一齊為港台劇《忘憂理髮店》演出，而阿邦離開TVB後，跟Mimi齊簽約王祖藍旗下公司，望雞年演出機會更多。

撰文：杜淑霞 攝影：李維隆

        場地︰千葉園

        這次是阿邦和Mimi首次帶陳禛行花巿，問到他們新年願望，他們異口同聲話：「身體健康！」阿邦補充，「特別係陳禛身體健康，父母心態，仔女病慘過自己病㗎！」問到4歲的陳禛願望，她用英文話：「I didn't wish anything！」阿邦聽見好高興，「我作為爸爸好滿意佢個答案，佢係好易滿意，買禮物畀佢，攞一樣嘢就夠。」Mimi續讚，「我最欣賞佢好有感恩心，煲湯畀佢飲，佢會話『好好味媽媽，多謝你呀！』」

求發揮機會

　　人見人愛又表演欲強的陳禛，不但成為社交平台紅人，阿邦和Mimi更不時收到演出邀請，但都被他們拒絕，Mimi解釋，「有人話係咪酬勞唔夠？絕對唔係呢啲嘢，係佢真係太細好難控制，我係阿媽又係演員，控制唔到佢去完成工作，會更加大壓力。」不過最近阿邦拍港台劇《忘憂理髮店》，編導找陳禛演他戲中囡囡，終令他們改變主意，「個角色做番阿邦個女，港台劇比較有足夠時間去拍，咁我可以嘗試吓令到佢做好啲。」

　　談到兩夫妻雞年大計，他們坦言已過了想走紅的階段，簽約祖藍公司只為演出機會，阿邦說：「正面期望，係工作搵你，定係你去揀工作，我當然希望新一年，我嘅工作多到可以去揀啦！」Mimi說：「我好簡單，只係希望維持到家嘅家庭，但阿邦佢主打演員，祖藍話公司手頭上多網劇嘅計劃，演員都係求機會，我諗我哋都過晒要紅嘅階段，我老公佢最需要係機會去發揮。」
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