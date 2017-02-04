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﻿Beyonce再晒孖胎靚肚

2017-02-04 列印
■Beyonce大方分享孕照。網上圖片
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　　美國樂壇天后Beyonce前日於社交網公開孕照宣佈懷雙胞胎，該孕照更成為該社交網史上最多人讚好的照片。Beyonce昨再公開一批新的大肚照，除有全裸上陣外，更找來五歲女兒Blue Ivy做模特兒。

  有傳媒報道Beyonce的預產期在6月，因此她原定於4月演出的Coachella音樂節未知能否如期演出。另外，Beyonce的父親Mathew Knowles則表示，看社交網才知道女兒懷孕呢！
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