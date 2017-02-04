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﻿高Ling鄧智偉齊拜年未遭催婚

2017-02-04 列印
■高Ling和鄧智偉（右）大合照齊舉V！
■高Ling頻晒性感照。
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　　高海寧連日在社交網站貼出外遊晒身材性感照，她昨日透露上月在馬爾代夫慶生，笑言在當地當然要着泳衣或裙仔！談到日前在苗僑偉家拜年，大合照可見緋聞男友鄧智偉站在身邊，問到有否被催婚？高Ling說︰「無呀！點解要催婚？（宣告情人關係？）照片裏有好多人呀！」

圖：網上圖片
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