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﻿朱咪咪新春開唱「風生水起」

2017-02-04 列印
■朱咪咪（右二）等大享口福！
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　　朱咪咪昨晚假紅館舉行演唱會，開騷前聯同表演嘉賓李思捷、劉玉翠及姜皓文等舉行拜神儀式。除了黃夏蕙現身支持外，亦有途人圍觀兼向咪咪姐高呼「Good show」！

　　咪咪姐在昨日傍晚時份，與眾多台前幕後人員，先後在紅館後台步出。眾人一起開開心心切燒豬，更有大鑼大鼓助興，咪咪姐捧着大碟魚生等食材，依進行傳統的「撈起」儀式，取其「風生水起」好意頭！
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