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﻿Paco東京撞見 祖兒劉浩龍拍拖

2017-02-04 列印
■Paco（中）於銀座偶遇祖兒及劉浩龍。
■洪永城與唐詩詠（左）感情穩定。
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　　容祖兒與劉浩龍（師兄）拍拖多年，感情穩定，兩人近日就趁農曆年飛往日本東京拍拖度歲，更於前日在銀座被黃柏高（Paco）「野生捕獲」，並捉住兩人合照。不過Paco卻意外做了「電燈膽」，夾在祖兒和劉浩龍中間，他還留言道：「面神Ginza（銀座）偶遇，恭祝樂壇天后，師兄雞年進步、喜上加喜！」

　　至於早前驚爆分訊的洪永城與唐詩詠，原來感情亦相當穩定，兩人日前更拍拖出席團拜活動，「分訊」傳聞不攻自破！另外，由於同場還有古天樂，有網民分享一張與古仔的合照，洪永城與女友雙雙被涉入鏡，其中洪永城笑得開懷，足見兩口子感情未受傳聞影響。圖：網上圖片
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