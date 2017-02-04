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﻿苟芸慧陸漢洋「情侶檔」行善

2017-02-04 列印
■苟姑娘身體力行呼籲捐骨髓。
■陸漢洋（左）與苟姑娘（左三）盛傳蜜運中。 資料圖片
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　　苟芸慧與緋聞男友、馬來西亞錫礦大王陸佑後人陸漢洋（前名陸恭和），近日以「情侶檔」做善事，為香港骨髓捐贈者資料庫拍宣傳片放上社交平台，呼籲大家齊捐骨髓助人。

　　陸漢洋為鼓勵大家捐骨髓，四出呼籲友儕拍片，他表示：「之前有位空姐血癌復發，她是谷德昭導演朋友的朋友，所以我得悉此事。香港是個很有愛心的地方，所以紅十字會都有幫她在全世界找尋合適骨髓，同一時間亦發現在港有關骨髓捐贈的事做得不足夠，原因可能是政府的Funding或各樣的問題令資源都有限，所以宣傳不足。」他續表示很多人均認為捐骨髓是件很恐怖的事，但以現今科技來說，捐骨髓其實與捐血差無幾，並希望藉這次宣傳活動幫到更多人。
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