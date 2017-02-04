﻿唔諗拍拖 小病痛纏身 鄺美雲急用養生法保健康

54歲的鄺美雲（Cally）身兼多職，為保養身體，平日少肉多菜兼少食多餐，加上熱愛跳舞Keep Fit，試過日做十幾小時、睡幾個鐘都冇問題。但去年身體陸續出現小毛病，先受喉嚨痛影響導致味蕾冇晒感覺，然後耳鳴，最近輪到經常性發軟蹄。經朋友介紹接受天然療法，她稱因去年太忙令體力透支，血氣唔好。現時除了每天飲奶補鈣和紅棗水補血外，也會吃維他命C增強抵抗力，每晚亦會用胡椒和薑水泡腳促進血氣運行，朝早又會用古印度傳落嚟嘅保健油拔法漱口，因為抱恙所以農曆新年留在家中休息，問到新年願望，Cally坦言「乜都係假，身體健康最重要。」撰文：李佩儀 攝影：李權威



Cally向來注重健康，除了每年做身體檢查，飲食亦很克制，「我信佛戒咗牛肉，平日慣咗多菜少肉，食飯有少少飽就會停，而且我唔會飲凍嘢。」加上她每星期跳舞兩次，每次跳一個鐘，所以身形一向好Fit，健康都唔錯。隨着去年底時常喉嚨痛，她稱嚴重時會影響味覺，食嘢冇乜味，於是她用了嚴浩推介的油拔法，「我用山茶油漱口，每朝起身後漱20分鐘，唔使一個月已有改善。」之後有次出席朋友的宴會，因現場擴音器聲浪太大，轟到耳鳴，她續稱：「人哋打電話嚟，我覺得對方講嘢好大聲，結果要睇醫生食藥。」



發軟蹄靠人扶



當耳仔康復，早前往江西省開政協會議，因為貪靚着高踭鞋，可能行得耐太攰，有日開完會上車，一出門口突然雙腳發軟蹄，「好在左右有人扶實我，但我都行唔到，結果要架車倒後接我。」當時她覺得好驚，唞唞後對腳慢慢有番力，但回港後急急接受朋友介紹的天然療法「微型核磁共振健康掃描」，她稱帶個Headset就可Scan全身有冇問題，初步睇應該係血氣唔好，「喺香港我多數着波鞋，係出席活動或晚宴先着一陣高踭鞋，但我一上車就換平底鞋，今次可能着得太耐唔慣。」



過完年諗大計



為了「健康」，她除了Keep住用油拔法，每日會飲奶和吃維他命C，並經常飲用紅棗水補血，每晚還會用胡椒和薑水泡腳20分鐘促進血氣運行，不過最緊要都是多休息，她笑言大年初一瞓足一日叉電，故年初二探訪老人院時特別神采飛揚。她表示以往未過農曆新年已諗來年大計，但今年為健康着想，一於過埋年先Plan，等自己放鬆吓唔好太大壓力。好快又到情人節，問她有人約嗎？她笑言：「暫時未有，不過乜都係假，身體健康最緊要，其他嘢順其自然啦！」



養生法好處多



鄺美雲為保健用了不同的養生法，除了用胡椒薑水泡腳，亦開始用油拔法和飲紅棗水。