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﻿吳佩慈挽紀曉波現身養和

2017-02-06 列印
■戴上口罩的吳佩慈和紀曉波匆匆離開。
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　　劉德華仍在養和醫院留醫養傷，眾多傳媒繼續守候採訪，巧遇英皇集團老闆楊受成陪太太陸小曼來求診，見到傳媒亦不忘說：「身體健康，生意興隆。」

　　台灣女星吳佩慈和富商男友紀曉波亦有現身養和，他們的保鏢先視察是否有特別通道離開，當被問到是否生病時，挽着紀曉波的吳佩慈只是急步登車離去，其間亦有保鏢擋駕開路。另外，華仔日前趁初七「人日」，在網上貼出親書上款「親愛的家人」及下款「生日快樂！！華仔」的emoji祝賀圖案，齊齊「慶生」！
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