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﻿東京開騷被捕獲 阿信＠五月天請食豬排

2017-02-06 列印
■阿信在演唱會中落力獻唱！
■五月天東京騷大受粉絲歡迎！
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　　台灣天團五月天相隔一年，再到日本東京武道館舉行兩場演唱會，為五月天《後來的我們》日文版寫歌詞的搖滾樂隊「色情塗鴉」主音岡野昭仁擔任第二場的嘉賓，與五月天齊齊合唱《Song for you》！

　　阿信在第一場時曾向粉絲承諾：「這幾天在東京看到五月天，就是五月天請客，期限到演唱會前為止，來東京不要抓皮卡丘 ，要抓五月天。」沒想到阿信隔天就宣佈被抓到，原來是他在當地吃豬排飯時遇到歌迷還大方請客，並祝對方新年快樂，但仍忍不住開玩笑說：「對方不但抓到我，還點了最貴的。」

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