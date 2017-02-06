﻿蔡一傑獲粉絲預祝「入伍」

今日是蔡一傑的50歲生辰，向來愛錫粉絲的傑仔，早前已分別跟香港和台灣合共逾百名粉絲慶祝「入伍」。傑仔先跟台灣50名粉絲歎台菜和傳統生日必食的「豬腳麵線」，看到自己30年前寫真集中的赤膊露點相，更興奮得津津樂道，大讚當年是「小鮮肉」，又指最高興是收到「男神」利是。而大年初四，傑仔就再與香港過百粉絲BBQ慶生，寓意「搞旺佢」和「燒旺佢」。



粉絲則準備了兩隻乳豬、「50」字樣巨型生日蛋糕、鮮花及巨型香檳，還有公司同事送上寫了「今日你最靚」的朱古力生日蛋糕，逗得傑仔勁開心，而他的生日願望就是身體健康。



