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﻿激咀人夫周柏豪 Bob團拜飲到斷片

2017-02-06 列印
■表明會狂派利是的Bob，當然預埋未婚的麥美恩。
■Bob在活動上跟細細粒和陳國峰玩遊戲娛賓。
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　　林盛斌（Bob）、麥美恩、「細細粒」陳嘉佳、陳國峰和譚嘉儀昨日出席新春活動。大騷金撈現身的Bob，表示已準備十萬港元派利是，更自誇是好老闆，公司至年初十才開工。他又笑言日前與周柏豪和方力申等到張繼聰豪宅團拜，黃宗澤帶了箱靚紅酒到訪，令他飲到斷片，忘記有否激咀人夫周柏豪，更笑指只是「善意的友情之吻」。談到添雞仔，Bob坦言仔女沒所謂，加上老婆已35歲，若追不到便宣告「收爐」。至於麥美恩透露新年父母由加拿大返港，更遭媽咪催拍拖，雖有圈外追求者，但她暫想專注工作。而「巨聲幫」陳國峰就想今年能推出自己的歌。

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